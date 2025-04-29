Ayvalık\'ta Tekne Yangını Büyümeden Söndürüldü

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Setur Marina'da demirli özel bir teknede çıkan yangın, İtfaiye Daire Başkanlığı Ayvalık Grup Amirliği ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını fark eden marina çalışanları durumu hemen itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yangın sonucu teknede maddi hasar meydana gelirken, herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Ekiplerin hızlı ve etkili müdahalesi sayesinde ihtimal bir facia önlenmiş oldu. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. - BALIKESİR