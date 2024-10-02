Ayvalık'ta Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
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Ayvalık'ta Uyuşturucu Operasyonu

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Ayvalık'ta düzenlenen operasyonda 4 uyuşturucu satıcısı tutuklandı, 5.543 hap ele geçirildi.

02.10.2024 00:06
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Ayvalık'ta zehir tacirlerine darbe

BALIKESİR - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği zehir tacirlerine göz açtırmıyor.

Narkotik polis ekiplerinin Ayvalık ilçe merkezinde 'torbacı' olarak da isimlendirilen uyuşturucu satıcıları ve bu kişilere uyuşturucu madde temin eden şahıslara yönelik yapılan yeni bir operasyon daha başarıyla sonuçlandı.

Ekiplerin son olarak gerçekleştirdikleri planlı operasyonda yakalanan 4 kişi gözaltına alınırken; 5 bin 543 adet uyuşturucu hap ve 2.30 gram metamfetamin ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 34 bin 650 TL ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 4 şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ayvalık'ta uyuşturucu imalatı ve satışı yapanlara yönelik operasyonların artarak süreceği bildirildi.

Ayvalık\'ta Uyuşturucu Operasyonu
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ayvalık'ta Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika

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