Ayvalık'ta yapılan operasyonda 7 bin 194 adet sentetik ecza hap ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Ayvalık'ta yapılan operasyonda 7 bin 194 adet sentetik ecza hap ele geçirildi

Ayvalık\'ta yapılan operasyonda 7 bin 194 adet sentetik ecza hap ele geçirildi

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde gerçekleştirilen narkotik operasyonunda 7 bin 194 adet sentetik ecza hap ve 7 bin 800 TL suç geliri ele geçirildi. Operasyon sonucunda 5 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

28.02.2024 12:55  Güncelleme: 12:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yapılan narkotik operasyonunda 7 bin 194 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Şüpheli 5 kişi hakkına tahkikat başladı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Ayvalık Narkotik birimleri tarafından saha bilgisi ve analiz çalışması sonrasında yapılan operasyonda 7 bin 194 adet sentetik ecza hap, 7 bin 800 TL suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi. Operasyon ile ilgili 5 kişi hakkında tahkikat başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Operasyon, Balıkesir, Narkotik, Güvenlik, Suç, Operasyon, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ayvalık'ta yapılan operasyonda 7 bin 194 adet sentetik ecza hap ele geçirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Bitcoin tekrar yükselişe geçti! Önceki rekora 10 bin dolar kaldı
    13:15 Bitcoin tekrar yükselişe geçti! Önceki rekora 10 bin dolar kaldı

    Bitcoin, 59 bin 620 dolara kadar yükselerek yeni bir rekora doğru ilerliyor. Önümüzdeki haftalarda tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 69 bin doları aşması beklenen Bitcoin'in yükselişinde ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun Bitcoin spot ETF'lerine izin vermesi ve yaklaşan Bitcoin yarılanması etkili olabilir.

  • MİT tırları davasında Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül'e 5 yıl hapis
    12:42 MİT tırları davasında Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül'e 5 yıl hapis

    MİT tırları görüntülerinin yayınlanmasına ilişkin Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül'ün yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, Gül'ü 'silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek' suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırdı. Duruşmanın ardından gazetecilere konuşan sanık Gül, "Dosyada sadece eylem olarak bir tane haber var. Dolayısıyla bu ceza direkt habere cezadır" ifadelerini kullandı.

  • Battal İlgezdi'den kendisini eleştiren vatandaşa ağır sözler: Hadsiz, şerefsiz
    12:36 Battal İlgezdi'den kendisini eleştiren vatandaşa ağır sözler: Hadsiz, şerefsiz

    Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeniden aday gösterilmeyen Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, halka açık düzenlediği toplantıda kendisini eleştiren vatandaşlardan birine "Sen kimsin lan, hadsiz, şerefsiz adam... Seni kimin gönderdiğini biliyorum. Şerefsiz oğlu şerefsiz" sözleriyle tepki gösterdi.

  • Milli yıldız Melissa Vargas'ın son hali sosyal medyada gündem oldu
    12:05 Milli yıldız Melissa Vargas'ın son hali sosyal medyada gündem oldu

    Filenin Sultanları'nın yıldızı Melissa Vargas bir süredir omuz sakatlığı nedeniyle forma giyemiyordu. Sakatlıktan dönen Vargas, son haliyle yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.

  • Sinirlerine hakim olamayan gazeteci canlı yayında küfretti
    12:04 Sinirlerine hakim olamayan gazeteci canlı yayında küfretti

    Gazeteci Şaban Sevinç, CHP'den milletvekilliği yapan FETÖ'cü Aykan Erdemir'in konusu açılınca canlı yayında öfkelenerek CHP'den milletvekili oldu, oldu da ne oldu si.tir oldu gitti işte" ifadelerini kullandı.

  • Eriğin İlk Hasadı Yapıldı: Fiyatı Altınla Yarışıyor
    11:57 Eriğin İlk Hasadı Yapıldı: Fiyatı Altınla Yarışıyor

    Bursa'nın İznik ilçesinde yapılan erken erik hasadı dikkat çekiyor. Ziraat mühendisi Mustafa Kutay Ası tarafından üretilen eriğin kilosu 3 bin 500 lira olarak satılıyor. Bu özel eriğe özellikle Arap Şeyhleri büyük ilgi gösteriyor. Eriklerin tanesi gramaja göre 70 ile 100 lira arasında alıcı buluyor. Üretici Ası, eriklerini internet üzerinden dünyanın dört bir yanına gönderiyor ve İznik'in tanıtımına katkıda bulunmak için erikleri çini kase ile yolluyor.

  • Gonca Vuslateri'den sevgilisi tarafından uzaklaştırma kararı alınan Fırat Tanış'a zehir zemberek sözler
    11:57 Gonca Vuslateri'den sevgilisi tarafından uzaklaştırma kararı alınan Fırat Tanış'a zehir zemberek sözler

    İlk bebeğini kucağına almak için gün sayan Gonca Vuslateri, eski sevgilisi tarafından uzaklaştırma alınan Fırat Tanış'ı hedef aldı. Tanış'ın böyle bir olayla gündeme gelmesinden mutlu olduğunu söyleyen Vuslateri, "Eminim kendisi yüzünden terapist kapılarında uyuyan kadın meslektaşları biraz olsun huzur" ifadelerini kullandı.

  • Türkiye'nin ünlü süt ve süt ürünleri üreticisi Sel Süt iflas etti
    11:49 Türkiye'nin ünlü süt ve süt ürünleri üreticisi Sel Süt iflas etti

    Küresel ekonomik kriz nedeniyle Türkiye'de birçok şirket iflasın eşiğine gelirken, maalesef bu kervana Konya merkezli ünlü süt ve süt ürünleri üreticisi Sel Süt de eklendi. Konya 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin süt deviyle ilgili kararında "04.02.2022 tarih ve 2021/494 sayılı kararları ile Konya Ticaret Sicil Memurluğunun 28108 Sicil numaralı müflisin iflasına, iflasın aynı tarih ve saat: 11.34'te açılmasına karar verilmiştir" ifadeleri yer aldı.

  • 18 yaşındaki kızını kaybetmişti! Yalçın Özden, korkunç kazayı anlattı
    11:33 18 yaşındaki kızını kaybetmişti! Yalçın Özden, korkunç kazayı anlattı

    Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programına konuk olan usta oyuncu Yalçın Özden, 33 sene önce 18 yaşındaki kızını motor kazasında kaybettiğini söyledi. Evlat acısının kendisini yıktığını söyleyen oyuncu ''Kızım öldükten sonra eşimle birlikte namaza başladık. Ben her namazda ağlıyorum'' dedi.


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2024 14:15:20. #1.12#
SON DAKİKA: Ayvalık'ta yapılan operasyonda 7 bin 194 adet sentetik ecza hap ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement