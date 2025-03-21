Baba ile oğlunu öldüren ısrar - Son Dakika
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Baba ile oğlunu öldüren ısrar

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İzmir'de, çatı tamiri yaparken düşüp can veren Muharrem Barışık ile oğlu Eren toprağa verildi. Amcasını kaybeden Gürsel Barışık, ''Çatıda çalışırken, uygun olmayan hava koşulları nedeniyle işi bırakıp, farklı bir iş için başka bir adrese geçmişler. Daha sonra Çiğli'de çatı işi yarım kalan ev sahibi amcamı işi tamamlaması için arayıp, tekrar çağırmış. Rüzgara rağmen çalışmak zorunda kalmışlar'' dedi.

21.03.2025 11:00  Güncelleme: 08:02
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İzmir Çiğli'de olay, önceki gün saat 17.00 sıralarında Güzeltepe Mahallesi 8422 Sokak'ta meydana geldi. Çatı tamiri işleri yapan Muharrem (43) ve oğlu Eren Barışık (17), 3 katlı bir evin çatısına çıktı.

BABA İLE OĞLU ÇATIDAN DÜŞTÜ

DHA'daki habere göre baba-oğul çalıştığı sırada, şiddetli rüzgarın savurması sonucu, yaklaşık 10 metre yükseklikten düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kontrolde, Muharrem Barışık'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Eren Barışık ise Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

OĞLU DA HASTANEDE CAN VERDİ

Burada tedaviye alınan Eren Barışık doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Baba ve oğlunun cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Baba ile oğlunu öldüren ısrar

"HAVA KOŞULLARINDAN ÖNCE İŞİ BIRAKMIŞLAR"

Amcası ile yeğenini yitirmenin üzüntüsünü yaşadığını ifade eden Gürsel Barışık (40), "Amcam ve yeğenimi çatı tamiri için sabah söz konusu adresten aramışlar. Çatıda çalışırken, uygun olmayan hava koşulları nedeniyle işi bırakıp, farklı bir iş için başka bir adrese geçmişler.

"EV SAHİBİ ARAYIP TEKRAR ÇAĞIRMIŞ"

Daha sonra çatı işi yarım kalan ev sahibi, amcamı işi tamamlaması için arayıp, tekrar çağırmış. Saat 15.00 sıralarında tekrar bu adrese dönüp, çalışmaya başlamışlar. Rüzgara rağmen çalışmak zorunda kalmışlar.

Baba ile oğlunu öldüren ısrar

"RÜZGAR ÇATIYI HAVAYA KALDIRMIŞ"

Bu sırada rüzgar çatının yarısını havaya kaldırınca ikisi de aşağıya düşmüş. Oğlu arada sırada babasına yardımcı oluyordu. İkisini de kaybettik" diye konuştu.

CENAZELERİ TOPRAĞA VERİLDİ

Muharrem Barışık ile oğlu Eren Barışık'ın cenazeleri otopsi işlemleri sonrası yakınlarına teslim edildi. Cenazeler, Çiğli ilçesindeki Kent 2 Cemevi'ne getirildi. Baba ve oğlunun cenazesine çok sayıda kişi katıldı. Cenaze namazının ardından Muharrem ile oğlu Eren Barışık'ın cenazeleri, Ulukent Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Baba ile oğlunu öldüren ısrar
Kaynak: DHA

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Son Dakika 3.Sayfa Baba ile oğlunu öldüren ısrar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Ataman37:
    Çok Acelen vardı değil mi! O Ev sahibini, Allah bildiği gibi yapsın! 126 4 Yanıtla
  • Ömer SÜRÜCÜ:
    çatıda çalışıyorsun bir emniyet tertibatın yokmu iş emniyetini neden göz ardı ediyoruz. 51 2 Yanıtla
    Kerim Cüceler:
    çatı komple uçmuş kardeş neyin emniyeti 2 0
  • Yunus Acar:
    Ev sahibinin ısrarı söz konusu ise kastan adam öldürülmekle yargılansın güvenliklerini hiçe sayarak işçi çalıştırmanın ama nerdee bizde o adalet cezası verilsin 38 1 Yanıtla
  • TC Tabak:
    çatı işini bilen bilir, yorum kolay, olaylar anlık gelişir çatı kalkınca tek yol düşmektir. İşe başlamadan önce çatıcılar nereye atlayabileceğini hesap ederler. Burada belirgin faktör rüzgarın aniden çatıyı kaldırması. Allah rahmet etsin ikisine de. 22 0 Yanıtla
  • Gakko 23:
    Allah rahmet eylesin 19 0 Yanıtla
    Recep Bircan:
    garibanın kaderi hemşehrim, zengin uygunsuz havada sıcak evinden ,odasından çıkmaz, gariban ekmek parası için canını tehlikeye atar. Allah cc rahmet eylesin. 3 0
  • Beşiktaş 1903:
    Allah rahmet eylesin rabbim sabır versin 11 0 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    is guvenligi ancak goktelen yapilirsa var.. ulke ekonomik olarak belki 50 yildir berbat.. insanlar her durumda en karli olmal zorunda kaliyorlar.. calisani baglanti halati su bu olmadan, calistiran gunluk yarim gun vs sigortasini yatirmadan vsvs bir de buna hukumetin her kalemde ortak cikma derdi de ejlenirse kdv su bu. ee insanlariniz calisma yasmainda dunyadaki gelismis ulkelerin en az 50 60 yil gerisinde.. cok uzucu bir olay.. 3 0 Yanıtla
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