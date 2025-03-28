Baba ve Oğul Son Yolculuklarına Uğurlandı - Son Dakika
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Baba ve Oğul Son Yolculuklarına Uğurlandı

Baba ve Oğul Son Yolculuklarına Uğurlandı

Uludağ'daki otel yangınında hayatını kaybeden Yahya Usta ve oğlu Berkin, Bursa'da toprağa verildi.

28.03.2025 14:27
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Uludağ'daki otel yangınında hayatlarını kaybeden kayak hocası Yahya Usta ile milli sporcu oğlu Berkin, Ulucami'den son yolculuklarına uğurlandı. Usta kayakçı baba ve oğlunun cuma namazı sonrası cenazesi sevenleri ile doldu taştı.

Dün sabaha karşı Uludağ Birinci Oteller Bölgesinde bulunan Kervansaray Otel'de çıkan yangında Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı ve eski milli kayakçı Yahya Usta (57), eşi Fikriye ve milli kayakçı oğlu Berkin Usta (25), dumandan etkilenmişti. Otelden bilinci kapalı çıkarılan Usta ailesinden Yahya Usta ve oğlu Berkin, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Tedavisine Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinin ileri yoğun bakım ünitesinde devam edilen anne Fikriye Usta'nın da durumunun ağır olduğu bildirildi.

Olayla ilgili Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan otel müdürü Tekin D. ve oteli işleten firmanın yöneticisi C.K.A.'nın yanı sıra, otelin güvenlik kamera görüntülerinden ortaya çıkan kapalı alanda yapılan mangal sonrası söndürülmeden açıkta bırakılan közler nedeniyle yangına neden oldukları iddia edilen kayak odası ve otel çalışanı T.K., M.K.Ç. ve E.T. de gözaltına alındı.

Hayatlarını kaybeden baba oğul için sevenleri Bursa Ulucami'de bir araya geldi. Ramazan ayının son cuma günü öğle vakti kılınan cenaze namazına Bursa protokolünün yanı sıra, spor, sanat ve iş dünyasının önemli isimleri katıldı.

Berkin ve babası Yahya Usta öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından sevenlerinin omuzlarında son yolculuklarına uğurlanıp Hamitler Kent Mezarlığı'nda yan yana toprağa verildiler.

Bir röportajında 2.5 yaşında kayağa başlayan oğlu için "Hiç çocukluğunu yaşayamadı. Gençliği turnuvalarla geçti. Ne biz onu yeteri kadar görebildik ne de o bizi görebildi" diyen tecrübeli hocanın sözlerini hatırlatan sevenleri, "Kavuştunuz birbirinize, hiç bırakmayın" diyerek gözyaşı döktüler. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Baba ve Oğul Son Yolculuklarına Uğurlandı - Son Dakika

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