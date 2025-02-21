Babaeski\'de Acil Geçiş Bilgilendirmesi

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Babaeski ilçesine bağlı Alpullu beldesinde Trafik Jandarması ve Babaeski İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri ile müşterek olarak "Fermuar Sistemi ile Yaşama Yol Ver" etkinliği gerçekleştirdi.

Etkinlik çerçevesinde trafikte ambulansın geçiş önceliğine özen gösterilmesi, ambulansa yol verilmesi, hastaların en kısa sürede sağlık tesislerine ulaştırılabilmesi adına trafikte acil geçiş koridoru oluşturmak konusunda toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla araç sürücülerine ve Alpullu Şeker Ortaokulu öğrencilerine bilgilendirme yapılarak broşür dağıtıldı. - KIRKLARELİ