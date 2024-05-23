Babaeski\'de Metruk Binada Yangın Çıktı

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Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde metruk bir binada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Babaeski ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde metruk binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden mahalle sakinleri durumu Babaeski Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri çıkan yangını kontrol altına alarak söndürdü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KIRKLARELİ