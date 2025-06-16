Babalar Günü'nde Acı Kaza - Son Dakika
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Babalar Günü'nde Acı Kaza

16.06.2025 14:05
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Antalya'da motosiklet kazasında 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti, baba feryat etti.

Babalar Günü'nde oğlunun ölüm haberini aldı, feryatları yürekleri dağladı

Oğlunu motosiklet kazasında kaybeden acılı baba: "Yapma dedim, binme dedim oğlum"

ANTALYA - Antalya'da motosiklet ile otomobilin kafa kafaya çarpışmasında 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Babalar gününde oğlunun ölüm haberini alarak kaza yerine gelen acılı babanın feryatları yürekleri sızlattı.

Antalya'da "Yolun sonu" olarak bilinen cadde de meydana gelen kazada bir genç daha hayatanı kaybetti. Saat 18.00 sıralarında Kepez ilçesi Ayanoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Motosikletleri ile birlikte cadde üzerine gelen bir grup gençten Abdurrahman Efe Hekimoğlu arkadaşına ait 48 AUR 888 plakalı motosikleti markete gideceğini söyleyerek aldı. Bölge halkı tarafından 'Yolun sonu' olarak bilinen ve motosikletli gençlerin hız denemesi yaptığı caddeye gelen Hekimoğlu bir süre burada motosikleti sürdükten sonra ters yönden ilerlemeye başladı.

Kafa kafaya çarpışmışlar

Genç motosikletli bu sırada sol şeritte ilerlemekte olan Yavuz K.'nın kullandığı 07 ES 904 plakalı Volkswagen marka araçla kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletli genç savrulurken, kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibinin yanı sıra sağlık ekibi sevk edildi. İhbarla olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde genç sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Trafik ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, kaza sonrası gencin yaklaşık 25 metre savrulduğu belirlendi.

En acı babalar günü

Kaza sonrası arkadaşlarının ölüm haberini alan gençler olay yerine gelirken Abdurrahman Efe Hekimoğlu'nun bir arkadaşı gencin babasını telefonla arayarak acı haberi gözyaşları içerisinde verdi. Babalar Günü'nde oğlunun ölüm haberini alarak olay yerine gelen Hekimoğlu'nun babası gözyaşlarını tutamadı. Oğlunun kaza yaptığı motosikletin başına oturan ve defalarca motosiklete binmemesi için uyardığını feryatlar içerisinde söyleyen acılı baba "Oğlum yapma dedim, binme dedim. En güzel arabayı alırım ben sana dedim. Annene nasıl söyleyeceğim ben şimdi" diyerek gözyaşı döktü. Ekiplerin olay yerindeki çalışmasının ardından 20 yaşındaki Abdurrahman Efe Hekimoğlu'nun cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna götürüldü.

Kaynak: İHA

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