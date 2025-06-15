Babalar Günü'nde Kaza: Acılı Baba Feryat Etti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Babalar Günü'nde Kaza: Acılı Baba Feryat Etti

15.06.2025 21:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Motosiklet kazasında oğlunu kaybeden baba, 'Yapma dedim, binme dedim' diye feryat etti.

Babalar Günü'nde oğlunun ölüm haberini aldı, feryatları yürekleri dağladı

Oğlunu motosiklet kazasında kaybeden acılı baba: "Yapma dedim, binme dedim oğlum"

ANTALYA - Antalya'da motosiklet ile otomobilin kafa kafaya çarpışmasında 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Babalar gününde oğlunun ölüm haberini alarak kaza yerine gelen acılı babanın feryatları yürekleri sızlattı.

Antalya'da "Yolun sonu" olarak bilinen cadde de meydana gelen kazada bir genç daha hayatanı kaybetti. Saat 18.00 sıralarında Kepez ilçesi Ayanoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Motosikletleri ile birlikte cadde üzerine gelen bir grup gençten Abdurrahman Efe Hekimoğlu arkadaşına ait 48 AUR 888 plakalı motosikleti markete gideceğini söyleyerek aldı. Bölge halkı tarafından 'Yolun sonu' olarak bilinen ve motosikletli gençlerin hız denemesi yaptığı caddeye gelen Hekimoğlu bir süre burada motosikleti sürdükten sonra ters yönden ilerlemeye başladı.

Kafa kafaya çarpışmışlar

Genç motosikletli bu sırada sol şeritte ilerlemekte olan Yavuz K.'nın kullandığı 07 ES 904 plakalı Volkswagen marka araçla kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletli genç savrulurken, kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibinin yanı sıra sağlık ekibi sevk edildi. İhbarla olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde genç sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Trafik ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, kaza sonrası gencin yaklaşık 25 metre savrulduğu belirlendi.

En acı babalar günü

Kaza sonrası arkadaşlarının ölüm haberini alan gençler olay yerine gelirken Abdurrahman Efe Hekimoğlu'nun bir arkadaşı gencin babasını telefonla arayarak acı haberi gözyaşları içerisinde verdi. Babalar Günü'nde oğlunun ölüm haberini alarak olay yerine gelen Hekimoğlu'nun babası gözyaşlarını tutamadı. Oğlunun kaza yaptığı motosikletin başına oturan ve defalarca motosiklete binmemesi için uyardığını feryatlar içerisinde söyleyen acılı baba "Oğlum yapma dedim, binme dedim. En güzel arabayı alırım ben sana dedim. Annene nasıl söyleyeceğim ben şimdi" diyerek gözyaşı döktü. Ekiplerin olay yerindeki çalışmasının ardından 20 yaşındaki Abdurrahman Efe Hekimoğlu'nun cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna götürüldü.

Kaynak: İHA

Babalar Günü, Motosiklet, Antalya, 3-sayfa, Yaşam, Kaza, Baba, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Babalar Günü'nde Kaza: Acılı Baba Feryat Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail-İran çatışmasında Çin ne diyor İsrail-İran çatışmasında Çin ne diyor?
Zafer Algöz’den tatil bölgelerindeki fiyat artışlarına sert tepki Zafer Algöz'den tatil bölgelerindeki fiyat artışlarına sert tepki
İsrail-İran çatışmasında Putin’den arabuluculuk teklifi İsrail-İran çatışmasında Putin'den arabuluculuk teklifi
Turist, fotoğraf çekmek için üzerine oturduğu kristal sandalyeyi parçaladı Turist, fotoğraf çekmek için üzerine oturduğu kristal sandalyeyi parçaladı
Aziz Yıldırım’dan başkan adaylığıyla ilgili çarpıcı sözler Aziz Yıldırım'dan başkan adaylığıyla ilgili çarpıcı sözler
Futbolseverler müjde Merakla beklenen maç şifresiz kanalda Futbolseverler müjde! Merakla beklenen maç şifresiz kanalda
Ehliyetine 2043’e kadar el konulan Yağmur yasak tanımadı Ehliyetine 2043'e kadar el konulan Yağmur yasak tanımadı
İran, üç ülkeyi açıkça uyardı: İsrail’e yardım ederseniz vururuz İran, üç ülkeyi açıkça uyardı: İsrail'e yardım ederseniz vururuz
İsimler öyle böyle değil İşte Fenerbahçe’nin 100 milyon euroluk transfer listesi İsimler öyle böyle değil! İşte Fenerbahçe'nin 100 milyon euroluk transfer listesi
Fenerbahçe’ye gelecekti bakın nereye gitti Fenerbahçe'ye gelecekti bakın nereye gitti?
İmece usulü yapılan dev hastane çürümeye terk edildi İmece usulü yapılan dev hastane çürümeye terk edildi

21:15
İran’ın füzeleri Hayfa’ya isabet etti Kentten alevler yükseldi
İran'ın füzeleri Hayfa'ya isabet etti! Kentten alevler yükseldi
19:51
İsrail’e ait yolcu uçakları GKRY’ye konuşlandırıldı
İsrail'e ait yolcu uçakları GKRY'ye konuşlandırıldı
19:22
İran ve İsrail yeni saldırı dalgasına başladı
İran ve İsrail yeni saldırı dalgasına başladı
19:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump’la İsrail-İran savaşını görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'la İsrail-İran savaşını görüştü
17:05
İran, Netanyahu’nun konutunu vurdu
İran, Netanyahu'nun konutunu vurdu
15:41
Çatışmalar şiddetleniyor İşte İran - İsrail savaşına dair en kötü senaryolar
Çatışmalar şiddetleniyor! İşte İran - İsrail savaşına dair en kötü senaryolar
15:27
İsrail askerleri Gazze’de yardım merkezine ateş açtı: 15 kişi öldü
İsrail askerleri Gazze'de yardım merkezine ateş açtı: 15 kişi öldü
15:21
Oyunculuğu bırakıp baba ocağına döndü
Oyunculuğu bırakıp baba ocağına döndü
14:55
Ülkesinden çıkamıyor Inter’in forveti savaşın ortasında kaldı
Ülkesinden çıkamıyor! Inter'in forveti savaşın ortasında kaldı
14:52
Dubai’de 67 katlı gökdelende yangın
Dubai'de 67 katlı gökdelende yangın
14:22
Kate Middleton, Trooping the Colour töreninde zerafetiyle göz kamaştırdı
Kate Middleton, Trooping the Colour töreninde zerafetiyle göz kamaştırdı
14:20
Kız arkadaşına mesaj atan babasının boğazını kesti
Kız arkadaşına mesaj atan babasının boğazını kesti
14:19
Çocuğa cinsel istismarda bulunan zanlı film gibi operasyonla yakalandı
Çocuğa cinsel istismarda bulunan zanlı film gibi operasyonla yakalandı
14:14
Transferde büyük sürpriz Süper Lig devinden Sterling bombası
Transferde büyük sürpriz! Süper Lig devinden Sterling bombası
14:10
İmece usulü yapılan dev hastane çürümeye terk edildi
İmece usulü yapılan dev hastane çürümeye terk edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2025 22:42:57. #7.13#
SON DAKİKA: Babalar Günü'nde Kaza: Acılı Baba Feryat Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.