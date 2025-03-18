Babasını 5 bıçak darbesiyle öldürdü - Son Dakika
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Babasını 5 bıçak darbesiyle öldürdü

Antalya Konyaaltı ilçesinde madde bağımlısı Oğuzhan Akyol, tartıştığı babası Süleyman Akyol'u bıçakla öldürdü. Oğuzhan Akyol, babası ve üvey kardeşi ile aynı evde yaşıyordu. Bir ay önce evden ayrılan Oğuzhan, babasını bıçaklayarak öldürdü ve olay yerinden kaçtı. Kısa süre sonra uyuşturucu madde kullanırken yakalanan Oğuzhan Akyol, gözaltına alındı ve emniyete götürüldü.

18.03.2025 14:54
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ANTALYA'da madde bağımlısı Oğuzhan Akyol (27), tartıştığı babası Süleyman Akyol'u (65) 5 bıçak darbesiyle öldürdü.

Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi 248 Sokak'taki 5 katlı apartmanın 4'üncü katında, Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Sekreterliği kadrosundan emekli babası Süleyman Akyol ve üvey kardeşi Burak ile aynı dairede oturan Oğuzhan Akyol, 1 ay önce babasıyla tartışıp evden ayrıldı. Eve bugün saat 08.30 sıralarında gelen Oğuzhan Akyol, kardeşine babasının nerede olduğunu sordu. Babasının evde olduğunu öğrenen Oğuzhan Akyol, daha sonra apartmandan çıkıp beklemeye başladı.

'BABA OĞUZHAN'I EVE ALMA'

Kısa süre sonra işe gitmek için evden çıkıp babasını telefonla arayan Burak Akyol, kardeşinin bina dışında olduğunu belirterek, "Baba, Oğuzhan'ı eve alma" dedi. Görüşmenin ardından evden çıkan Süleyman Akyol, oğlu Oğuzhan Akyol'un yanına gitti. Bir süre konuşup eve dönen baba- oğul arasında, saat 11.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Oğuzhan Akyol, mutfaktan aldığı bıçakla babasını boyun ve sırt bölgesinden 5 yerinden bıçaklayıp evden ayrıldı.

BABASINI KANLAR İÇİNDE BULDU

Bir süre sonra babasını arayan Burak Akyol, telefona yanıt alamayınca eve geldi. Babasını kanlar içinde gören Burak Akyol'un ihbarıyla adrese sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kontrolde, Akyol'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Süleyman Akyol'un cenazesi, incelemenin ardından Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna götürüldü.

MADDE KULLANIRKEN YAKALANDI

Polis, şüpheli Akyol'u yakalamak için çalışma başlatırken, kısa süre sonra Öğretmenevleri Mahallesi'nde bir kişinin uyuşturucu madde kullandığı ihbarı geldi. Adrese sevk edilen polis ekipleri, ihbar edilen kişinin Oğuzhan Akyol olduğunu belirleyip gözaltına aldı. Akyol, ifadesinin alınması için emniyete götürüldü.

Kaynak: DHA

Güvenlik, 3-sayfa, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

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