Bafa Gölü\'nde Kuş Koruma Denetimi

Aydın'ın Söke ilçesinde bulunan Bafa Gölü'nde, nesli tükenme tehlikesi altındaki kuş türlerinin korunması amacıyla jandarma ekiplerince denetim gerçekleştirildi.

Biyolojik çeşitlilik ve kültür varlıkları açısından Türkiye'nin en önemli sulak alanlarından biri olan Bafa Gölü, birçok kuş türüne de ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Bu çerçevede kaçakçılıkla mücadele, kültür varlıklarının ve çevrenin korunması amacıyla Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından Söke ilçesindeki Bafa Gölü ve Menderes Deltası'nda denetim gerçekleştirildi. 1380 Sayılı Su Ürünleri, 2872 Sayılı Çevre Koruma, 3621 Sayılı Kıyı, 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele, 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunları ve Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele kapsamında işlenebilecek suçları önlemek ve tespit etmek, göl üzerinde yaşayan nesli tehlike altındaki kuş türlerinin kontrolünü yapmak için gerçekleştirilen Kıyı Kontrol Devriyesi'nde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmazken, denetimlerin aralıksız olarak süreceği öğrenildi. - AYDIN