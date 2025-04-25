Bafra\'da Operasyonda 6 Kişi Yakalandı

Samsun'un Bafra ilçesinde yapılan operasyonda 6 kişi tabancalar ve tüfeklerle yakalandı.

Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince üzerinde ruhsatsız silah taşıdığı ve düğünlerde silahla ateş edeceği değerlendirilen şahısların ikamet ettiği 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda, 5 ruhsatsız tabanca, 3 kuru sıkı tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, 30 adet tabanca fişeği ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan 6 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - SAMSUN