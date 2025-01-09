Bafra\'da Uyuşturucu ve Tabanca Ele Geçirildi

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Samsun'un Bafra ilçesinde evinde uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirilen şahıs tutuklandı.

Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde Bafra Natkotik Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda F.G. ve C.C. isimli şahısların aracında ve Yaka Mahallesi'ndeki ikametinde yapılan aramalarda 44 gram esrar, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca ile 49 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Olayla ilgili F.G. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıs, Bafra Natkotik Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından sevk edildiği Bafra Adliyesinde tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN