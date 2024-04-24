Bağcılar'da eczaneye silahlı saldırı - Son Dakika
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Bağcılar'da eczaneye silahlı saldırı

Bağcılar Göztepe Mahallesi'nde maskeli motosikletli 2 şahıs, eczaneye 5 el ateş ederek kaçtı. Olayın yaşandığı saatlerde elektrik kesintisi olduğu belirlendi. Polis ekipleri şüpheli şahısları arama çalışmalarına devam ediyor.

24.04.2024 19:10  Güncelleme: 19:28
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Bağcılar'da eczaneye silahlı saldırı

İSTANBUL - Bağcılar'da maskeli motosikletli 2 şahıs eczaneye 5 el ateş edip kaçtı.

Olay, Bağcılar Göztepe Mahallesi'nde gece saat 1.00 ile 3.00 arasında meydana geldi. İddiaya göre cadde üzerinde seyir halinde ve maskeli olan 2 motosikletli eczanenin önüne geldi. Henüz kimliği belirlenemeyen şahıslar peş peşe 5 el ateş ederek kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri o saatlerde olayın yaşandığı civarda elektriğin olmadığını belirledi. Şüpheli şahısları arama çalışmaları devam ediyor.

"Ezcane nöbetçi olmadığı için gece boşmuş"

Cadde üzerinde esnaflık yapan İdris Kendir, "Gece 3.30 sıralarında komşumuzun eczanesine 5 tane kurşun sıkmışlar. Osman karıncayı bile incitmeyen, eczaneye giden herkese yardımcı olan bir komşumuz. Bizde çok şaşırdık. Ne olduğunu merak ediyoruz. İnşallah emniyet güçleri gerekli araştırmayı yapar da bu müptezelleri bulur. Ezcane nöbetçi olmadığı için gece boşmuş. 5 kurşun atmışlar. O saatte bitişiğinde bulunan fırında çalışanlar varmış sadece. Fırındakilerde korkmuşlar. Osman kendi halimde bir kardeşimizdi. Kimseyle husumeti olacağını zannetmiyorum. Senlerdir burada komşuyuz" dedi.

"Maskeli şekilde ateş ederek basıp gitmişler"

Saldırganların motosikletli olduğunu dile getiren esnaf Katip Daşdemir, "Saat 1 ile 3 arası elektrikler kesildi. Bende iş yerini kontrol ettim ama bir şey göremedim. 2 tane motosikletli arka arkaya ateş edip gitmişler. Komşumuzun yıllardır kimseyle bir kavgasını duymadık. Fırında çalışan arkadaş dedi. Maskeli şekilde ateş ederek basıp gitmişler. O saatte kameraların çalışmaması büyük bir aksilik. Elektriğin olmaması büyük bir engel. Devletimiz bulur inşallah. Sadece gören bir fırıncı var. İki motorcu olarak görmüşler. Ateş edip gitmişler. Kepenk olmadığı için cama 5-6 yere ateş etmişler" şekilde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bağcılar'da eczaneye silahlı saldırı - Son Dakika

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