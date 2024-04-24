Bağcılar'da İnşaatta İşçi Düştü

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Bağcılar'da, inşaatta kalıp bağlayan işçi 10 metre yükseklikten düşerek yaralandı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan işçi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 09.30 sıralarında Bağcılar Demirkapı Mahallesi 1652 Sokaktaki bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaatta kalıp bağlayan Celal Başbuğa, dengesini kaybederek düştü. Yaklaşık 10 metrelik yüksekten temele düşen Başbuğa, yaralandı. Arkadaşlarının haber vermesiyle itfaiye ve ambulans sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışmasının ardından düşen işçi bulunduğu yerden kurtarılarak ambulansa teslim edildi. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan Başbuğa, hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL