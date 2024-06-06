Bağcılar'da İş Yerinde Güvenlik Görevlisini Gasp Etmeye Kalkışan Şahıslar Yakalandı

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Bağcılar'da bir iş yerinde güvenlik olarak çalışan adamı gasp etmeye kalkışan ve taşlı sopalı yanındaki köpekle adamı darp eden şahıslar yakalandı. Olay anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay önceki gece saat 02.00 sıralarında Bağcılar Bağlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.K. isimli iş yeri gece güvenliği olarak çalışan kişi, 4 kişi tarafından gasp edilmek istendi. S.K. gaspçılara direnince şahıslar taş ve sopayla darp etti. Şahıslar güvenliğin yanındaki köpeğe de saldırdı. Yaşanan olay sonrası ihbar üzerine polis ekipleri olay yerine geldi. S.K.'nın eşyalarını ve 300 lirasının gasp edilmek istendiği gerekçesiyle şikayetçi olması üzerine güvenlik kamerası kayıtları incelendi. E.Ö., P.F., A.M. ve S.Ö. isimli gasp şüphelileri tespit edildi.

Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından "yağma" suçundan 06.06.2024 tarihinde adli makamlara sevk edildi. - İSTANBUL