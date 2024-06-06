Bağcılar'da İş Yerinde Güvenlik Görevlisini Gasp Etmeye Kalkışan Şahıslar Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Bağcılar'da İş Yerinde Güvenlik Görevlisini Gasp Etmeye Kalkışan Şahıslar Yakalandı

Bağcılar'da bir iş yerinde gece güvenlik görevlisi olarak çalışan bir adam, gasp etmeye kalkışan ve taşlı sopalı yanındaki köpekle darp eden şahıslar tarafından saldırıya uğradı. Olay, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Şüpheliler, polis ekipleri tarafından yakalandı ve adli makamlara sevk edildi.

06.06.2024 12:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bağcılar'da bir iş yerinde güvenlik olarak çalışan adamı gasp etmeye kalkışan ve taşlı sopalı yanındaki köpekle adamı darp eden şahıslar yakalandı. Olay anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay önceki gece saat 02.00 sıralarında Bağcılar Bağlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.K. isimli iş yeri gece güvenliği olarak çalışan kişi, 4 kişi tarafından gasp edilmek istendi. S.K. gaspçılara direnince şahıslar taş ve sopayla darp etti. Şahıslar güvenliğin yanındaki köpeğe de saldırdı. Yaşanan olay sonrası ihbar üzerine polis ekipleri olay yerine geldi. S.K.'nın eşyalarını ve 300 lirasının gasp edilmek istendiği gerekçesiyle şikayetçi olması üzerine güvenlik kamerası kayıtları incelendi. E.Ö., P.F., A.M. ve S.Ö. isimli gasp şüphelileri tespit edildi.

Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından "yağma" suçundan 06.06.2024 tarihinde adli makamlara sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güvenlik Kamerası, Bağcılar, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bağcılar'da İş Yerinde Güvenlik Görevlisini Gasp Etmeye Kalkışan Şahıslar Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:40 Bir akraba kayırmacılığı da Esenyurt Belediyesi’nde Başkan Özer’in savunması daha enteresan Bir akraba kayırmacılığı da Esenyurt Belediyesi'nde! Başkan Özer'in savunması daha enteresan
12:38 F-16 alımında imza artık çok yakın ABD Büyükelçisi Flake’den “Büyük adım atıldı“ mesajı F-16 alımında imza artık çok yakın! ABD Büyükelçisi Flake'den "Büyük adım atıldı" mesajı
11:40 Filistin’i devlet olarak tanıyan İspanya’dan tarihi bir karar daha Bu kararı alan ilk Avrupa ülkesi oldu Filistin'i devlet olarak tanıyan İspanya'dan tarihi bir karar daha! Bu kararı alan ilk Avrupa ülkesi oldu
11:21 Terör örgütü PKKPYD’nin Suriye’nin kuzeyinde yapmayı planladığı sözde seçimler ertelendi Terör örgütü PKK/PYD'nin Suriye'nin kuzeyinde yapmayı planladığı sözde seçimler ertelendi
10:30 Bomba iddia Akşener, Erdoğan’dan oğlu Fatih’in Paris Büyükelçiliği’ne atanmasını istemiş Bomba iddia! Akşener, Erdoğan'dan oğlu Fatih'in Paris Büyükelçiliği'ne atanmasını istemiş
12:08 İsviçreli bankadan gümüş tahmini: Altından daha yüksek performans bekleniyor İsviçreli bankadan gümüş tahmini: Altından daha yüksek performans bekleniyor
11:54 Galatasaray, Okan Buruk’un sözleşmesini 2 yıl uzattı Galatasaray, Okan Buruk'un sözleşmesini 2 yıl uzattı
11:33 Fenerbahçe’nin yeni reklam yüzü dünyaca ünlü model Ana de Armas olacak Fenerbahçe'nin yeni reklam yüzü dünyaca ünlü model Ana de Armas olacak
11:31 Putin, ’’Türk ekonomisinin kaybı olur’’ diyerek uyardı: Dostum Erdoğan’a bilgi verin Putin, ''Türk ekonomisinin kaybı olur'' diyerek uyardı: Dostum Erdoğan'a bilgi verin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2024 13:02:37. #1.11#
SON DAKİKA: Bağcılar'da İş Yerinde Güvenlik Görevlisini Gasp Etmeye Kalkışan Şahıslar Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement