Bağcılar\'da yasaklı pitbull saldırısı: O anlar kameralarda

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Çin açık açık tehdit etti: Er ya da geç sizi almaya geleceğiz

Bağcılar'da yasaklı ırk olan pitbull cinsi köpek vatandaşlara saldırdı. Vatandaşların saldıran köpekten kurtulma çabaları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bağcılar'da yasaklı ırk olan pitbull cinsi başıboş köpek vatandaşlara saldırdı. Saldırgan köpek bir vatandaşı bacağından ısırırken, etrafta bulunan vatandaşlar olaya müdahale etti. Bir kişi köpeğin kuyruğundan çekerken, diğeri kürekle vatandaşı saldırıdan kurtarmaya çalıştı.

ANBEAN KAYDEDİLDİ

Yerde yatan vatandaştan uzaklaşan köpek orada bulunan diğer vatandaşlara da saldırırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.