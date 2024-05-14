Sosyal medya fenomenleri Candan kardeşler hakkında istenen ceza belli oldu - Son Dakika
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Sosyal medya fenomenleri Candan kardeşler hakkında istenen ceza belli oldu

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Dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarından haklarında soruşturma başlatılan sosyal medya fenomenleri Candan kardeşler hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede Bahar Candan'ın ''suç örgütüne üye olmak'' ve ''dolandırıcılık'' suçlarından 14 yıldan 44 yıla, Nihal Candan olarak bilinen Gülnihal Çiçek'in ise 8 yıldan 24 yıla kadar hapsi istendi. İddianamede şüpheli Hacı İsrafil Sağlam, örgüt toplantılarına katıldığını itiraf ederek, toplantıya katılanların Nihal Candan'a saygı gösterdiğini söyledi.

14.05.2024 20:23
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Dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarından haklarında soruşturma başlatılan sosyal medya fenomenleri Bahar ve Nihal Candan kardeşlerle ilgili Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianame kapsamında Alisya Bahar Candan'ın 14 yıldan 44 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilirken iddianamede Nihal Candan olarak bilinen Gülnihal Çiçek'in ise 8 yıldan 24 yıla kadar hapsi istendi.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede 38 müşteki, 1 müşteki şüpheli ve Nihal ile Bahar Candan'ın aralarında bulunduğu 21 şüpheli yer aldı. İddianamede tutuklu şüpheli Gülnihal Çiçek'in tutuklulukta geçirdiği süre dikkate alınarak adli kontrol şartıyla tahliye edildiği de aktarıldı. İddianamede Onur Apaydın ve İlker Oflu'nun liderliğindeki şebekenin ucuza araç sattıklarını söyleyerek vatandaşları sazan sarmalı yöntemiyle dolandırdığı belirtildi.

Sosyal medya fenomenleri Candan kardeşler hakkında istenen ceza belli oldu

CANDAN KARDEŞLER MAĞDURLARIN KANDIRILAMASINDA ETKİN ROL OYNADI

Bahar ve Nihal Candan'ın suç örgütünün hiyerarşik ve organik yapısı içerisinde yer aldığı iddianamede belirtildi. İddianamenin devamında, "Şüphelilerin önceki tarihlerde çeşitli televizyon programlarına uzun süre katıldığı, ünlü olduktan sonra magazin programlarında da yer aldığı, sosyal medya platformunda çok sayıda takipçiye ulaşması sebebiyle günümüzde sosyal medya fenomeni ve ekran yüzü olarak tabir edilen bir sıfatının bulunduğu, dolayısıyla toplumun geniş kesimleri tarafından tanınan bir sima olduğu, bu özelliği sebebiyle de suç örgütü tarafından dolandırıcılık eylemlerine yönelik düzenlenen özel toplantılarda mağdurların kandırılmasında etkin rol oynadığı" ifade edildi. Şüphelilerin örgüt lideri Onur Apaydın ile yakın ilişki içerisinde olduğu da iddianamede açıklandı.

Sosyal medya fenomenleri Candan kardeşler hakkında istenen ceza belli oldu

BAHAR CANDAN ÖRGÜTÜN GİZLİ MUHASEBECİSİ VE KASASI

İddianamede örgüt lideri Onur Apaydın'ın örgüt içerisinde 'gizli muhasebeci ve kasa' konumunda olan şüpheli Alisya Bahar Candan üzerinden bankacılık faaliyetlerini gerçekleştirdiği ve elde edilen suç gelirinin aklandığı belirtildi.

Sosyal medya fenomenleri Candan kardeşler hakkında istenen ceza belli oldu

"ŞAHISLAR NİHAL CANDAN'A SAYGI GÖSTERİYORDU"

Öte yandan mağdur temin etme görevlisi olan şüpheli Hacı İsrafil Sağlam iddianamede yer verilen ifadesinde örgüt toplantılarına katıldığını söyleyerek, "Toplantılara üst kademeden herkes katılıyordu. Saha elemanları ve alt kademe asla katılamazdı. Örgütün üst yönetimindeki herkes iştirak ediyordu. Toplantıların ikisinde Nihal Candan'ı gördüm. Nihal Candan örgüt lideri Onur Apaydın'ın sevgilisiydi. Diğer şahıslar Nihal Candan'a saygı gösteriyor ve mesafeli davranıyordu. Nihal Candan'ın yanında örgütün iç işleyişine ilişkin konular araba alım satım işler konuşuldu." şeklinde beyanda bulunduğu da iddianamede ifade edildi.

Sosyal medya fenomenleri Candan kardeşler hakkında istenen ceza belli oldu

CANDAN KARDEŞLER HAKKINDA İSTENEN CEZA BELLİ OLDU

İddianamede Bahar Candan'ın 'suç örgütüne üye olmak' suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar 'kişinin, kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta ya da kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurum ve kuruluşlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık' suçundan ise 2 kez 12 yıldan 40 yıla kadar olmak üzere toplamda 14 yıldan 44 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Nihal Candan'ın ise aynı suçlardan 8 yıldan 24 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Öte yandan diğer 20 şüpheli hakkında ise değişen oranlarda hapis cezası talep edildi.

Sosyal medya fenomenleri Candan kardeşler hakkında istenen ceza belli oldu
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sosyal medya fenomenleri Candan kardeşler hakkında istenen ceza belli oldu - Son Dakika

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    Yorumlar (7)

  • Mustafa: Hicbirsey olmaz bunlara. Elini kolunu sallayarak AVM lerde görürseniz sasirmayin. 44 2 Yanıtla
  • recep özoğul: Zengine, ünlüye, mafyaya, kötüye birşey olmuyor bu ülkede. Olan garibana oluyor 29 0 Yanıtla
  • Taner Uluel: salmışlardı birini yurt dışına kaçar zaten 26 1 Yanıtla
  • Behzat: darısı diğerlerinin başına 23 0 Yanıtla
  • Mert kursun : He he kesin ceza alirlar uzmanlar mi soyledi 8 0 Yanıtla
  • Ömer SÜRÜCÜ: Dolandırıcılık ve kara para aklama güzel bir ceza alırlar umarım. 4 0 Yanıtla
  • Gökçen Bilge ÖZDEMİR KARAOĞLU: Değişikler… 3 0 Yanıtla

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