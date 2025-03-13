Bahçelievler'de 16 yaşındaki gencin öldüğü saldırı kamerada
İSTANBUL - Bahçelievler'de 16 yaşındaki Hüseyin Asil, silahlı saldırıda hayatını kaybetti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Edinilen bilgilere göre olay 6 Mart günü Zafer Mahallesi'nde yaşandı. Sokakta sohbet eden Hüseyin Asil ve arkadaşları, silahlı saldırıya uğradı. Silahlı saldırıda 3 genç yaralanarak hastaneye kaldırıldı. 16 yaşındaki Hüseyin Asil, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Yaşanan silahlı saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde sokakta sohbet eden 3 kişinin yanına yaklaşan 3 saldırgan ateş ediyor. Saldırı sonrası saldırganlar olay yerinden koşarak uzaklaşıyor
Polis ekipleri, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Bahçelievler'de 16 Yaşındaki Genç Saldırıda Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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