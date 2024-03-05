Bahçelievler'de Sürücüler Arasında Çıkan Tartışmayı Polis Memuru Ayırdı - Son Dakika
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Bahçelievler'de Sürücüler Arasında Çıkan Tartışmayı Polis Memuru Ayırdı

Bahçelievler'de trafikte seyir halinde olan iki sürücü arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma, polis memuru tarafından sonlandırıldı. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

05.03.2024 11:12  Güncelleme: 11:13
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Bahçelievler'de henüz bilinmeyen bir nedenle iki sürücü arasında çıkan tartışmayı polis memuru ayırdı. O anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Yenibosna Çobançeşme Mevkii'nde henüz bilinmeyen bir nedenle trafikte seyir halindeki iki sürücü tartışmaya başladı. Trafiğin ortasında durup araçlarından inen sürücüler birbirlerini itip kaktı. Tartışma şiddetlenmeden şans eseri yoldan geçen bir polis memuru sürücüleri ayırdı. O anlar ise başka bir sürücü cep telefonuyla kayda aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Bahçelievler, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bahçelievler'de Sürücüler Arasında Çıkan Tartışmayı Polis Memuru Ayırdı - Son Dakika

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