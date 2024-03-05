Bahçelievler'de Sürücüler Arasında Çıkan Tartışmayı Polis Memuru Ayırdı

Bahçelievler'de henüz bilinmeyen bir nedenle iki sürücü arasında çıkan tartışmayı polis memuru ayırdı. O anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.
Yenibosna Çobançeşme Mevkii'nde henüz bilinmeyen bir nedenle trafikte seyir halindeki iki sürücü tartışmaya başladı. Trafiğin ortasında durup araçlarından inen sürücüler birbirlerini itip kaktı. Tartışma şiddetlenmeden şans eseri yoldan geçen bir polis memuru sürücüleri ayırdı. O anlar ise başka bir sürücü cep telefonuyla kayda aldı. - İSTANBUL
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Adana'da kayıp olarak aranan alzaymır hastası yaşlı adam, sulama kanalında ölü olarak bulundu. Ceset, su içerisinden kepçe yardımıyla çıkartıldı. Alzaymır hastası olan Osman Yoğurtoğlu'nun ailesi bir gündür haber alamayınca polise kayıp başvurusunda bulundu. Vatandaşlar sulama kanalında sürüklenen cesedi görünce durumu polise bildirdi. Sualtı polisleri tarafından yapılan arama çalışmaları sonucunda Yoğurtoğlu'nun cansız bedeni bulundu. Ceset, sulama kanalının demir korkuluklarının yüksek olması nedeniyle kepçe yardımıyla dışarı çıkartıldı. Ölen adamın cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.
Sultangazi'de bir iş merkezine gelen maskeli 4 kişi, bekçiyi rehin alarak işyeri sahibinin ofisine çıktı. Ancak işyeri sahibinin olmadığını görünce bekçiyi bırakarak kaçtılar. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bulunan Elmacıoğlu isimli restoranda çıkan baca yangını, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, yangının neden çıktığıyla ilgili soruşturma başlatıldı.
Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı Narlıca Mahallesi'nde vatandaşlar tarafından kurulan barakada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangında can kaybı veya yaralanma olmazken, baraka kullanılamaz hale geldi.
İçişleri Bakanı Yerlikaya: "'Uluslararası Casusluk Faaliyetlerinin Tespit ve Deşifresi'ne yönelik İstanbul'da eş zamanlı olarak İsrail istihbarat unsurlarına karşı düzenlenen 'KÖSTEBEK-2' operasyonunda 7 şüpheli yakalandı.
Küçükçekmece'de park halindeki bir araçta hareketsiz yatan bir kişi kafasından vurulmuş halde ölü bulundu. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Şahsın kimliği Mesut Özkol olarak belirlendi. Araçta bulunan silahla ilgili soruşturma devam ediyor.
Elazığ'ın Zafran Mahallesi Kanal Üstü Sokak'ta meydana gelen trafik kazasında, sürücüleri ve plakaları belirlenemeyen iki otomobil çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Yaralılar ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Batman'da meydana gelen zincirleme kazada bir araç, kontrolünden çıkarak bir kafeye ait çocuk parkına düştü. Kaza sonucunda parkın boş olması faciayı önlerken, otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. Kazaya karışan üç araçta da maddi hasar meydana geldi.
Adana'da bir kişi eski sevgilisi olduğunu öne sürdüğü kadını barışmak istemediğini için tabancayla boynundan vurarak ağır yaralayan şüpheli adliyeye sevk edildi. Olayın ardından şüpheli, eski sevgilisini temizlerken vurduğunu iddia etse de genç kız kasıtlı vurulduğunu ifade etti.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Çorlu ve Ergene ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonda 578 gram sentetik kannobinoid maddesi, 1 adet hassas terazi ve 9 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Operasyon sonucunda 5 şahıs gözaltına alındı ve adli makamlara sevk edildi. Ö.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, B.Ö., M.Ö., İ.Ç ve S.B. tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
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