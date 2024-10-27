Bahçelievler'de Takla Atan Araçtan Sağ Kurtuluş

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Bahçelievler'de seyir halindeki otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Otomobil hurdaya dönerken sürücü ve yanındaki yolcu kazadan yara almadan kurtuldu.

Kaza sabah 08.00 sıralarında Bahçelievler Yenibosna Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki 34 ERJ 648 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak takla attı. Ters dönen araçtan çıkan sürücü ve yanındaki yolcu kazadan yara almadan kurtuldu. Olay yerine gelen sağlık ekibi kontrol amaçlı sürücüyü Bahçelievler Devlet Hastanesi'ne sevk etti.

Öte yandan, takla atan otomobilden fırlayan parçalar Kocasinan mezarlığının duvarına isabet ederek duvardaki kamerada hasara neden oldu. - İSTANBUL