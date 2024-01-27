 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bahçelievler'deki Geri Dönüşüm Fabrikasında Yangın: 4 İşçi Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Bahçelievler'deki Geri Dönüşüm Fabrikasında Yangın: 4 İşçi Hastaneye Kaldırıldı

Bahçelievler'de bulunan bir geri dönüşüm fabrikasının yatak bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumandan etkilenen 4 işçi hastaneye kaldırıldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucunda kontrol altına alındı. İşçilerin hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

Bahçelievler\'deki Geri Dönüşüm Fabrikasında Yangın: 4 İşçi Hastaneye Kaldırıldı
27.01.2024 - 16:29,
Abone Ol

Bahçelievler'de, geri dönüşüm fabrikasının yatak bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumandan etkilenen 4 işçi hastaneye kaldırıldı.

Yangın, saat 14.30 sıralarında Bahçelievler Yenibosna Merkez Mahallesi Ayamama Deresi kenarındaki bir geri dönüşüm fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işçilerin yemek saati sırasında yatakhane bölümünde yangın çıktı. Yangın kısa sürede tüm konteynıra sirayet etti. Yangının çıktığını fark eden işçiler 112 Acil Servisine ihbarda bulundu. İhbar üzerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken sağlık ekipleri dumandan etkilenen 4 işçiyi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

İşçilerin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Yangın, yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının işçilerin yatakhanesinde çıktığını belirten görgü tanığı Abdulvahap Kahraman, "Biz buradaydık, yangın önce şu ön tarafta çıktı. Birden alevlenince burası tır garajıdır, arabalarımızı geri çektirdik. İtfaiyeyi aradık, Allah razı olsun itfaiye hemen geldi. Burasını işçiler depo, yatakhane olarak kullanıyor. Geri dönüşüm fabrikasıdır, Allah'tan fabrikaya sıçramadı" dedi.

Yangına ilgili başlatılan inceleme sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Bahçelievler, İtfaiye, İş Kazası, İtfaiye, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bahçelievler'deki Geri Dönüşüm Fabrikasında Yangın: 4 İşçi Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika


15:49
İptal edilen gol yargıya taşındı! Mahkemeden dünya futbolunda emsal olacak karar çıktı İptal edilen gol yargıya taşındı! Mahkemeden dünya futbolunda emsal olacak karar çıktı
15:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin İzmir ilçe adaylarını açıkladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin İzmir ilçe adaylarını açıkladı
15:00
Esra Ezmeci ile Yeni Baştan, Yılın En Hayırsever Programı seçildi Esra Ezmeci ile Yeni Baştan, Yılın En Hayırsever Programı seçildi
14:57
İmamoğlu ve Kurum'a bir rakip daha! İlk mesajı 'Ortalık çok karışacak' oldu İmamoğlu ve Kurum'a bir rakip daha! İlk mesajı "Ortalık çok karışacak" oldu
14:55
Beşiktaş'ta son haftaların golcüsü Semih Kılıçsoy, Sivasspor kafilesine alınmadı Beşiktaş'ta son haftaların golcüsü Semih Kılıçsoy, Sivasspor kafilesine alınmadı
14:51
Genç kızın Murat Kurum'dan isteği şaşırttı: 'Bir yere çıkamıyorum' Genç kızın Murat Kurum'dan isteği şaşırttı: "Bir yere çıkamıyorum"
14:30
Ünlü oyuncu Songül Öden, ilk bebeğini kucağına aldı Ünlü oyuncu Songül Öden, ilk bebeğini kucağına aldı
14:17
Fethiye'de İnşaat Müteahhitleri Derneğine kumar operasyonu Fethiye'de İnşaat Müteahhitleri Derneğine kumar operasyonu

Son Dakika
15:49 İptal edilen gol yargıya taşındı! Mahkemeden dünya futbolunda emsal olacak karar çıktı
15:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin İzmir ilçe adaylarını açıkladı
15:00 Esra Ezmeci ile Yeni Baştan, Yılın En Hayırsever Programı seçildi
14:57 İmamoğlu ve Kurum'a bir rakip daha! İlk mesajı "Ortalık çok karışacak" oldu
14:55 Beşiktaş'ta son haftaların golcüsü Semih Kılıçsoy, Sivasspor kafilesine alınmadı
14:51 Genç kızın Murat Kurum'dan isteği şaşırttı: "Bir yere çıkamıyorum"
14:30 Ünlü oyuncu Songül Öden, ilk bebeğini kucağına aldı
14:17 Fethiye'de İnşaat Müteahhitleri Derneğine kumar operasyonu
14:08 Mine Kırıkkant, intihal davasını kazandığı Elif Şafak'ı hedef aldı: FETÖ'nün ürünü
14:06 Partilerin oy pusuladaki yerleri belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2024 16:35:57. #1.12#
SON DAKİKA: Bahçelievler'deki Geri Dönüşüm Fabrikasında Yangın: 4 İşçi Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement