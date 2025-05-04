Bakan Bak'tan Özgür Özel'e Destek - Son Dakika
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Bakan Bak'tan Özgür Özel'e Destek

Bakan Bak\'tan Özgür Özel\'e Destek

Gençlik ve Spor Bakanı Bak, CHP lideri Özgür Özel'e yapılan saldırıyı kınadı ve geçmiş olsun dilekleri iletti.

04.05.2025 14:40
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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik saldırıyı şiddetle kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder için AKM'de düzenlenen törenin ardından saldırıya uğradı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, paylaşımında, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik saldırıyı şiddetle kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Demokrasiye ve siyasetin saygınlığına gölge düşürecek her türlü saldırı ve provokasyonun karşısında duracağız" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Osman Aşkın Bak, Özgür Özel, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bakan Bak'tan Özgür Özel'e Destek - Son Dakika

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