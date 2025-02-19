Bakan Güler Hırvat Mevkidaşı ile Görüştü

Bakan Güler, Hırvat mevkidaşı Anusiç ile görüştü
ANKARA - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Hırvatistan Savunma Bakanı Ivan Anusiç ile görüştü.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi davetlisi olarak Ankara'ya gelen Hırvatistan Savunma Bakanı Ivan Anusiç'i askeri törenle karşıladı. Her iki Bakan baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.
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