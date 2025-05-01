Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Yarın, ülkemizin tüm şehirlerinde birlik ve dayanışmayla, kardeşçe 1 Mayıs'ı kutlayacak, emeğin ve alın terinin gerçek sahibi işçi ve memur tüm emekçi kardeşlerimize şimdiden teşekkür ediyorum. Hepinize minnettarız. 1 Mayıs, çalışan, üreten, büyüyen Türkiye'nin ortak değeridir" dedi. - ANKARA
Son Dakika › 3.Sayfa › Bakan Işıkhan'dan 1 Mayıs Mesajı - Son Dakika
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