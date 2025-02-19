Bakan Işıkhan'ın acı günü - Son Dakika
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Bakan Işıkhan'ın acı günü

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın ablası Seyhan Güneş hayatını kaybetti. 61 yaşındaki Güneş'in ölüm haberini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum duyurdu.

19.02.2025 15:03  Güncelleme: 15:22
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın ablası Seyhan Güneş, 61 yaşında yaşamını yitirdi. Güneş'in cenazesinin yarın öğle saatlerinde Alsancak Hocazade Camisi'nde kılınacak namazın ardından Hacılarkırı Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

Bakan Işıkhan'ın acı günü

ÖLÜM HABERİNİ BAKAN KURUM DUYURDU

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Seyhan Güneş'in ölüm haberini sosyal medya hesabından duyurdu. Bakan Kurum, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Vedat Işıkhan'ın hayatını kaybeden kıymetli ablası Seyhan Güneş'e Allah'tan rahmet; Sayın Bakanımız başta olmak üzere ailesine, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Merhumenin mekanı cennet olsun."

Bakan Işıkhan'ın acı günü
Bakan Işıkhan\'ın acı günü

Vedat Işıkhan, Seyhan Güneş, Murat Kurum, Politika, 3-sayfa, Yaşam, Güneş, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bakan Işıkhan'ın acı günü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Abdülkadir Turhan:
    ne kadar üzüldük anlatamam 54 8 Yanıtla
  • Can dostum:
    Yarın Kabine Orada Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun 17 13 Yanıtla
  • Yunuss Bayern:
    darısı kendisine inşallah 19 8 Yanıtla
  • Sk 06:
    şehitlerimizin ruhu şad olsun 19 2 Yanıtla
  • Ali Yavuz:
    ŞEHİTLERİMİZİN RUHLARI ŞAD OLSUN,TSK BAŞIMIZIN TACI TIR ???? 12 2 Yanıtla
  • Yalçın Döken:
    Siyaswtciler hatırlayın ölümde varrrrr 13 1 Yanıtla
  • Neşe yer:
    ya nasıl bir duygu buraktilar ki ?bu üzücü olays bile uzulemigoruz??bizi bu furuma gdtirdiginiz için ne bu dunyada ne öbür dünyada hakkımızı helal etmiyrum. 8 2 Yanıtla
  • Uğur null:
    Darısı... 7 2 Yanıtla
  • murat2069:
    HER CANLI MUTLAK ÕLÛMÛ TADACAKTIR unutmayalım hesap gunu ddefterinizi kabartmayın o deri koltuklarda otururken 1 0 Yanıtla
  • Mehmet B:
    başı sağ olsun ama bizde acı içindeyiz 0 0 Yanıtla
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