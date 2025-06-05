Bakanlık: Geçmişe Dönüş Nostalji Değil - Son Dakika
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Bakanlık: Geçmişe Dönüş Nostalji Değil

05.06.2025 14:09
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MSB, Yunan Genelkurmay Başkanının harita paylaşımına yanıt vererek geçmişi araçsallaştırmayı eleştirdi.

MSB kaynakları: "(Yunan Genelkurmay Başkanının Fener Rum Patriğine verdiği harita) Geçmişin mesaj vermek için araçsallaştırılması nostaljik bir avuntudan ibarettir"

" TSK, Rusya ve Ukrayna savaşından alınan dersler ile savunma altyapısını güçlendirmeye devam etmektedir"

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, "Geçmişin mesaj vermek için araçsallaştırılması nostaljik bir avuntudan ibarettir. İki ülkenin liderleri tarafından ortaya konan yapıcı yaklaşımları sekteye uğratmaya, Türk ve Yunan halkları arasına fitne sokmak suretiyle siyasi kariyer yapmaya çalışanları nostaljik avuntulardan vazgeçerek gerçekleri görmeye, anlamaya ve kabul etmeye davet ediyoruz" dedi.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından haftalık bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Bakanlıkta gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Milli Savunma Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözücüs Zeki Aktürk, gündeme dair son gelişmeleri aktardı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin devam eden operasyon, arama-tarama ve sınır güvenliği faaliyetlerinin devam ettiğini belirten Tuğamiral Aktürk, "Son bir hafta içerisinde, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 4 PKK'lı terörist daha teslim olmuş, sınırlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1'i terör örgütü mensubu olmak üzere 112 şahıs yakalanmış, 1 Ocak'tan bugüne kadar yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 2 bin 447'ye, son bir haftada engellenen bin 192 şahıs ile birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı da 36 bin 3'e ulaşmıştır. Suriye Harekat Alanlarında ise 8 Ocak'tan bu yana sürdürülen 'tünel imha' faaliyetleri kapsamında bugüne kadar Tel Rıfat bölgesinde 146, Menbic bölgesinde ise 124 kilometre uzunluğundaki tüneller imha edilmiştir" ifadelerini kullandı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin, uluslararası platformlarda üstlendiği sorumluluklar ile ikili ilişkiler çerçevesinde bölgesel ve küresel güvenlik, barış ve istikrara önemli katkılar sunmaya devam ettiğini dile getiren Aktürk, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in Belçika'ya NATO Savunma Bakanları Toplantısı gittiğini anımsatarak "4 Haziran'da, NATO Savunma Bakanları Toplantısı için gittiği Brüksel/Belçika'da NATO Karargahında görev yapan Daimi Temsilciliğimiz ile Türk Askeri Temsil Heyeti Başkanlığımızı ziyaret eden Sayın bakanımız, aynı gün 50'ye yakın ülke temsilcisinin iştirak ettiği Ukrayna Savunma Temas Grubu Toplantısına katılarak Ukrayna'da ateşkes ve barışın tesisi için çalışmaya hazır olduğumuzu muhataplara ifade etmiş, NATO Savunma Bakanları ile birlikte 'Elektromanyetik Harp Koalisyonu Niyet Mektubu'nu imzalamıştır. Bugün (5 Haziran) 'NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na iştirak eden Sayın Bakanımız tarafından; İttifak'ın en büyük ikinci ordusuna sahip bir ülke olarak NATO'nun caydırıcılık ve savunma duruşu ile komuta ve kuvvet yapısına sağladığımız destek, barış ve istikrarın caydırıcı yetenekler geliştirilmesi ile korunabileceği, bunun için de Müttefikler arasındaki ihraç kısıtlamaları ve diğer engellerin kaldırılmasının önem arz ettiği, PKK/KCK terör örgütünün, kendini feshetme ve silah bırakma kararının önemli bir gelişme olduğu, sürecin sabote edilmesine ve uzatılmasına müsaade etmeyeceğimiz özellikle vurgulanmaktadır" diye konuştu.

İsrail hükümetinin hukuksuz saldırılarını yoğunlaştırmaya ve işgallerini genişletmeye devam ettiğini aktaran Aktürk, Suriye ve Lübnan'a yönelik saldırılarıyla bölgenin istikrar ve huzuruna zarar veren İsrail, Gazze'ye insani yardımın ulaşmasını da engellemeyi sürdürdüğünü kaydetti.

Yerli ve milli savunma sanayinin ürettiği silah ve sistemleri ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin etkinlik ve caydırıcılığının artırılmasına yönelik faaliyetlere devam ettiğine işaret eden Aktürk, "Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca muhtelif miktarda, 35 mm Modernize Çekili Top, Ateş İdare Cihazı, Zırhlı Tanksavar Aracı (UMTAS CİRİT/Paletli) ile TRLG-230 Lazer Güdümlü Füze, muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanarak envantere alınmıştır.

"TSK, Rusya ve Ukrayna savaşından alınan dersler ile savunma altyapısını güçlendirmeye devam etmektedir"

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Ukrayna'nın Rusya'ya yönelik gerçekleştirdiği dron saldırısı sonrasında Türkiye'nin de dron saldırılarına yönelik hazırlık durumuna ilişkin şunları söyledi:

"Sürekli değişen muharebe sahasında ülkeler teknolojinin gelişimiyle birlikte yeni teknik ve taktikler geliştirmektedir. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Rusya ve Ukrayna savaşı ile birlikte harbin doğasında meydana gelen değişim ve dönüşümleri yakından takip etmekte, alınan dersler kapsamında yerli ve milli yüksek teknoloji ürünü insanlı ve insansız silah sistemleri ile savunma altyapısını güçlendirmeye devam etmektedir."

Türkiye'nin Somali'ye Atak ve Genel Maksat Helikopteri teslim ettiğine dair haberlerle ilgili MSB Kaynakları şu ifadelere yer verdi:

"İki ülke arasında yürürlükteki Anlaşmalar kapsamında Somali Federal Cumhuriyeti'nde güvenlik ve istikrarın sağlanmasına yönelik olarak eğitim, yardım ve danışmanlık faaliyetlerimiz sürdürülmektedir. Bu kapsamda; özellikle ortak ekonomik faaliyetlere yönelik gerçekleşebilecek terörist faaliyetleri önlemek ve bu maksatla bölgede bulunan birlik ve unsurlarımızın öz güvenliğini sağlamak maksadıyla aldığımız standart tedbirlerdir."

"(Yunan Genelkurmay Başkanının Fener Rum Patriğine verdiği harita) Geçmişin mesaj vermek için araçsallaştırılması nostaljik bir avuntudan ibarettir"

MSB kaynakları, Yunan Genelkurmay Başkanının Fener Rum Kilisesi Patriğine verdiği tepki çeken harita ile ilgili sorular üzerine şunları söyledi:

"Geçmişin mesaj vermek için araçsallaştırılması nostaljik bir avuntudan ibarettir. İki ülkenin liderleri tarafından ortaya konan yapıcı yaklaşımları sekteye uğratmaya, Türk ve Yunan halkları arasına fitne sokmak suretiyle siyasi kariyer yapmaya çalışanları nostaljik avuntulardan vazgeçerek gerçekleri görmeye, anlamaya ve kabul etmeye davet ediyoruz."

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Dış Politika, Politika, Güvenlik, Savunma, 3-sayfa, Ukrayna, Rusya, TSK, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bakanlık: Geçmişe Dönüş Nostalji Değil - Son Dakika

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