Bakırköy'de cinayet ve intihar

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Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde bir adam eşini silahla vurup öldürdükten sonra intihar etti. Adamın çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenildi.

Olay, Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 37 yaşındaki Berivan Önala hastaneden randevu aldı. Randevu zamanı gelen Berivan Önala hastaneye eşi eşi Erhan Önala ile birlikte gitti. Adamla kadın hastanenin bahçesinde beklemeye başladı. Daha sonra adam yanında getirdiği silahla kadına iki el ateş etti. Önala daha sonra kendisini de vurdu. İhbar üzerine ola yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalesini olay yerine yaptığı kadının ve adamın öldüğünü belirledi. Erhan Önala'nın çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenilirken, polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. - İSTANBUL