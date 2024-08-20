Bakırköy'de metro inşaatında paralarını alamayan işçiler eylem yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Bakırköy'de metro inşaatında paralarını alamayan işçiler eylem yaptı

Geniş Video İzle

Bayburt İnşaat'tan 4 aydır maaş alamayan işçiler, Bakırköy'deki metro inşaatında eylem yaparak maaşlarını talep etti. İşçilerden bazıları intihar girişiminde bulundu.

20.08.2024 16:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakırköy'de metro inşaatında paralarını alamayan işçiler kuleye çıkıp eylem yaptı

Bayburt İnşaat'tan 4 aydır maaş alamayan işçiler eylem yaptı, metro inşaatı durdu

İSTANBUL - İstanbul Bakırköy- Kayaşehir arasında hizmet veren metro inşaatında çalışan işçiler, yüklenici Bayburt Grup inşaat ile taşeron firma arasındaki ödeme anlaşmazlığından dolayı maaşlarını alamayınca eylem yaptı. Bakırköy istasyonunda çalışan 35 işçi yatakhaneyi dağıtıp, inşaat alanı içindeki alanı kapattı. 4 aydır maaş alamayan işçilerden bazıları vince çıkıp intihar girişiminde bulundu. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. iki firma arasındaki anlaşmazlıktan dolayı mağdur olan işçiler, tepki gösterirken yetkililerin dertlerine bir çözüm bulunmasını istiyor.

İki firma arasında anlaşmazlık olduğunu söyleyen işçilerden Mehmet Sürer, "Şuan 4 aydır Bayburt Grup adı altında Modül Teknikte çalışıyoruz. İki firma arasında bir anlaşmazlık var. üç aydır maaş alamıyoruz. Üç aydır maaş alamadığımız için yaklaşık bir 25 gündür eylemdeyiz. Herhangi bir sonuç alamadık, çözüm üretmiyorlar. Bayburt grubun önünde başladık ve buraya taşıdık. Arkadaşlarımız kule vince çıktılar. Bekliyorlar, bugün bir çözüm olmazsa intihar edeceklerini söylüyorlar. Taşeron firma ve yüklenici firma arasında anlaşmazlık çıktı. Onun için 3 aydır maaş alamayan var, 4 aydır alamayan var. insan mağdur durumda, ailelerine para gönderemiyorlar. Kimse bir yere gidemiyor, burada tıkanmış kalmışız. Metro çalışıyor ama yangın sistemi çalışmıyor. Yolcu taşıyorlar ama yangın tesisatı hiçbir şekilde çalışmıyor" dedi.

Yaklaşık 4-5 aydır maaş alamayan işçiler olduğunu ifade eden bir diğer işçi Mehmet Uz ise "Yüklenici firma ile taşeron firma arasında bir sıkıntı oluştu ve bu sıkıntının arasında yanan işçiler oldu. Yaklaşık 35-40 kişi var, Halkalı tarafında da 20 kişi var. 55-60 kişiye yakın varız ama hiçbiri ödemesini alamıyor. Şuan oğlu askerde olan var, çocuğu okuyan var, para bekleyen var. Ailesini geçindiren var, gel gör ki sonuç bu. Firmaya ilettik ama bizi ciddiye almıyorlar. Sürekli bizi geçiştiriyorlar. 20-25 gündür direniyoruz. Kule vinçte arkadaşlarımız var, bugün çözülmezse intihar edeceklerini söylüyorlar. Bir saat sonra da biz çıkarız" şeklinde konuştu.

Parasını alamayan işçilerin eylemi sürüyor.

(MT-MD-BA-Y)

Bakırköy\'de metro inşaatında paralarını alamayan işçiler eylem yaptı
Kaynak: İHA

3-sayfa, Ekonomi, Bayburt, 3.Sayfa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bakırköy'de metro inşaatında paralarını alamayan işçiler eylem yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:31 Mallarına el konulan çiftçiden belediye önünde eylem Apar topar gözaltına aldılar Mallarına el konulan çiftçiden belediye önünde eylem! Apar topar gözaltına aldılar
12:09 Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor 2025 yılı asgari ücreti için masada iki rakam var Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 2025 yılı asgari ücreti için masada iki rakam var
11:40 Hamile kadın boşandığı eşi tarafından sokak ortasında dövüldü Hamile kadın boşandığı eşi tarafından sokak ortasında dövüldü
11:17 MEB, Türkçe olmayan okulların isimlerinin değiştirilmesini istedi MEB, Türkçe olmayan okulların isimlerinin değiştirilmesini istedi
10:12 Bakan Şimşek’in istifa iddialarına yalanlama Bakan Şimşek'in istifa iddialarına yalanlama
18:17 Commolli yüzünden dünya yıldızı kaçmış Volkan Demirel’den yıllar sonra olay transfer itirafı Commolli yüzünden dünya yıldızı kaçmış! Volkan Demirel'den yıllar sonra olay transfer itirafı
17:44 Seçil Erzan davasında Fatih Terim ilk kez ifade verdi Seçil Erzan davasında Fatih Terim ilk kez ifade verdi
17:09 Fenerbahçe, Joao Pedro’nun sözleşmesini feshetti Fenerbahçe, Joao Pedro'nun sözleşmesini feshetti
17:09 Amatör müzisyen evinde ölü bulundu Amatör müzisyen evinde ölü bulundu
17:05 Canlı yayında üç kuruş için yaptığı şov, TikTok fenomeninin sonu oldu Canlı yayında üç kuruş için yaptığı şov, TikTok fenomeninin sonu oldu
16:48 CHP Genel Başkanı Özgür Özel’den Mahmud Abbas’ın davetine yanıt: Bu ayı bitirmeden gideceğiz CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Mahmud Abbas'ın davetine yanıt: Bu ayı bitirmeden gideceğiz
16:33 Dursun Özbek, “Peşindeyiz“ demişti İlkay Gündoğan, geleceğiyle ilgili kararını verdi Dursun Özbek, "Peşindeyiz" demişti! İlkay Gündoğan, geleceğiyle ilgili kararını verdi
16:14 Beyin ameliyatı sırasında, hastanın çıkarılan kafatası parçası kayboldu Beyin ameliyatı sırasında, hastanın çıkarılan kafatası parçası kayboldu
16:09 Ronaldo Georgina Rodriguez’e resmen servet ödeyecek Ronaldo Georgina Rodriguez'e resmen servet ödeyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2024 12:56:49. #1.13#
SON DAKİKA: Bakırköy'de metro inşaatında paralarını alamayan işçiler eylem yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement