Bakkalda sopalı dayak kamerada
İSTANBUL - Fatih'te bakkal dükkanında iki şahıs, daha önceden kavga tetikleri kişiyi sopayla dövdü. O anlar kameraya yansıdı.
Edinilen bilgilere göre olay geçtiğimiz Pazartesi Seyid Ömer Mahallesi Alyanak Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre geçtiğimiz günlerde kavga ettiği gencin bakkala girdiğini gören şahıs, arkadaşı ile birlikte dükkanı astı. Sopayla genci döven saldırganlar, kaçmaya çalışan genci kovaladı. Arbede sırasında başına aldığı darbelerle kaçan gencin kafası yarıldı. Hastaneye başvuran gencin kafasına dikiş atıldı. Gencin, kendisine saldıranlardan şikayetçi olmadığı öğrenildi.
Bakkalda sopalı dayak, güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıdı.
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