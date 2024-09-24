Balık Yemi Fabrikasında Yangın

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Balık yemi paketleme fabrikası alevlere teslim oldu

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde organize sanayi bölgesinde sabah saatlerinde balık yemi paketleme fabrikasındaki yangın çıktı.

Organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren balık yemi paketleme fabrikasında yangın çıktı. Alevler paketleme fabrikasını sararken itfaiye ekipleri çok sayıda yangın söndürme aracı ile yangına müdahale etti. Yangın çevre işyerine sıçramadan söndürülmeye çalışırken alevler ve dumanlar çevrede paniğe neden oldu. Yangına müdahale sürüyor.