Balıkesir\'de 485 Gram Esrar Ele Geçirildi

Balıkesir'de narkotik ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde 485 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince geçtiğimiz gün yürütülen çalışmalarda 485 Gram Skunk/Esrar Maddesi ele geçirildi. Konuyla ilgili yakalanan 2 şahıs hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan işlem başlatıldı. - BALIKESİR