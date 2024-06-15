Balıkesir'de Bir Kişi Köpeğe Şiddet Uyguladı

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Balıkesir'in İvrindi ilçesine bağlı Evciler köyünde bir kişinin köpeğe uyguladığı şiddet kameralara yansıdı. Arabanın altından çekerek çıkardığı köpeğe tekmeler savuran kişi, köyde yaşayan duyarlı vatandaşlara da 'Köpek benim neden mama veriyorsunuz' diye bağırarak köpeği dövmeyi sürdürdü.

İvrindi ilçesine bağlı Evciler köyünde yaşanan olayda köyde yaşayan İ.S. isimli şahıs bir arabanın altında yatan köpeği arabanın altından sürükleyerek çıkardı. Arından köpeğe tekmeler savuran İ.S.'ye köyde yaşayan vatandaşlar tepki gösterdi. 'Köpek benim siz neden mama veriyorsunuz?' diyerek bağıran İ.S., daha sonra motoruna binerek olay yerinden uzaklaştı. Köpeğe uygulanan şiddet kameralara yansırken, köpeğin acı ile çıkarttığı sesler ise bir süre daha duyulmaya devam etti. - BALIKESİR