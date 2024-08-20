Balıkesir\'de Çamlık Mesire Alanında Arazi Yangını

3.Sayfa

Balıkesir merkez Karesi ilçesinde bulunan Çamlık mesire alanında arazi yangını çıktı. Karesi ve Altıeylül İtfaiye ekipleri çıkan arazi yangınını büyümeden kontrol altına aldı.

Olay; Öğleden sonra Karesi ilçesin de bulunan Çamlık mesire alanında meydana geldi. Vatandaşları 112'ye yangın ihbarı üzerine Karesi ve Altıeylül İtfaiyelerinden 4 araç ve 16 personel ile yangına müdahale edildi. Radyo vericilerinde bulunduğu alanda çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri soğutma çalışmalarına devam ediyor. - BALIKESİR