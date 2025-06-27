Balıkesir\'de Fırtına Uyarısı

Balıkesir il genelinde 28 Haziran Cumartesi günü sabah saatlerinden itibaren kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğinden meteoroloji uyarılarda bulundu.

Balıkesir Valiliği sosyal medya hesaplarından vatandaşları uyardı. Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; 28.06.2025 Cumartesi günü sabah saatlerinden itibaren Balıkesir il genelinde kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (40-60 km/saat, yer yer 70 km/saat) beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerim devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi. Yapılan açıklamada Cumartesi sabah 6 sularında başlayacak kuvvetli rüzgar ve fırtınanın aynı gün gece yarısı 23.59'da bitmesi ön görülüğü açıklandı. - BALIKESİR