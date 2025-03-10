Balıkesir\'de Kaçakçılık Operasyonu

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında geniş çaplı operasyon düzenledi.

İstihbari çalışmalar sonucu Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Erdek, Gömeç, Gönen, Havran, İvrindi, Karesi ve Marmara ilçelerinde 41 kaçakçılık ve organize suç olayına karıştığı belirlenen 50 şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirildi. Şüphelilere ait evler, eklentiler ve araçlarda yapılan aramalarda yüklü miktarda uyuşturucu madde, silah, tarihi eser ve suçtan elde edilen para ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 6 bin 551 adet sentetik uyuşturucu hap, 118 gram metamfetamin, 40 kök kenevir bitkisi, 18 gram kubar esrar, 4 gram bonzai, 2 gram kokain, 6 adet uyuşturucu kullanma aparatı (payp), 1 adet eski eser, 2 tabanca, 2 şarjör, 10 fişek, 1 dijital materyal ve suçtan elde edildiği belirlenen 315 bin 510 Türk lirası ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 50 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - BALIKESİR