Balıkesir\'de Kamyonda Yangın Çıktı

Balıkesir'de bir işletmenin bahçesinde park halindeki kamyonda çıkan yangın otluk alana sıçradı. Yangın, Karesi İtfaiye Grup Amirliği ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Susurluk yolu üzerinde bulunan bir işletmenin bahçesinde park halindeki kamyonda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle büyüyerek otluk alana yayıldı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Karesi İtfaiye Grup Amirliği ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle alevler kontrol altına alınarak, soğutma çalışması başlatıldı.

Yangınla ilgili incelemeler sürüyor. - BALIKESİR