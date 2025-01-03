Balıkesir'de Kaza: 2 Ölü, 10 Yaralı - Son Dakika
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Balıkesir'de Kaza: 2 Ölü, 10 Yaralı

Balıkesir\'de Kaza: 2 Ölü, 10 Yaralı

Balıkesir'de minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 10'dan fazla yaralı var.

03.01.2025 17:35
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Balıkesir'de minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybederken ilk belirlemelere göre 10'dan fazla kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Kepsut kara yolunda meydana geldi. Kent merkezinden Dursunbey ilçesine yolcu taşıyan 10 VZ 975 plakalı minibüs ile 10 F 4728 plakalı otomobil, Hotaşlar kavşağında çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs devrilirken otomobilde de hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve sağlık ekibi yönlendirildi. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken ilk belirlemelere göre 10'dan fazla kişi de yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalelerin ardından çevredeki hastanelere sevk edildi. Kaza nedeniyle Kepsut-Dursunbey kara yolu bir süre trafiğe kapatıldı. Kaza yapan araçların kaldırılmasıyla yol tekrar ulaşıma açıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Balıkesir'de Kaza: 2 Ölü, 10 Yaralı - Son Dakika

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