Balıkesir\'de Kaza: 2 Yaralı

Balıkesir- Bursa kara yolunun Balıkesir istikameti Susurluk Sultançayır mevkisinde refüje giren otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, 10 UH 402 plakalı aracın sürücüsü R.M., direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje girdi. Kazada yaralanan sürücü R.M. ve yanındaki H.M., sağlık ekipleri tarafından Susurluk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BALIKESİR