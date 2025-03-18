Balıkesir- Bursa kara yolunun Balıkesir istikameti Susurluk Sultançayır mevkisinde refüje giren otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, 10 UH 402 plakalı aracın sürücüsü R.M., direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje girdi. Kazada yaralanan sürücü R.M. ve yanındaki H.M., sağlık ekipleri tarafından Susurluk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BALIKESİR
Son Dakika › 3.Sayfa › Balıkesir'de Kaza: 2 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?