Meralık alanda yangın
BALIKESİR - Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meralık alanda çıkan yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor.
Sındırgı ilçesine bağlı kırsal Karakaya Mahallesinde bugün saat 17.45 civarında bitki örtüsü yangını başladı. Yangına belediye itfaiye araçları müdahale ederken, bölgenin ormana yakın olması nedeniyle Sındırgı Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri de söndürme çalışmalarına destek verdi.
Rüzgarın artması ve alevlerin ormana yaklaşması sonrası Balıkesir'den havalanan helikopter de söndürme çalışmalarına katıldı.
Ekipler alevlerin ormana sıçramaması için yoğun şekilde çalışmaları sürdürüyor.
Son Dakika › 3.Sayfa › Balıkesir'de Meralık Alanda Yangın - Son Dakika
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