Balıkesir'de Mühimmat Fabrikasında Patlama - Son Dakika
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Balıkesir'de Mühimmat Fabrikasında Patlama

Balıkesir\'de Mühimmat Fabrikasında Patlama

Balıkesir’deki mühimmat fabrikasında meydana gelen patlamada 12 kişi hayatını kaybetti.

24.12.2024 23:05
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Balıkesir'deki o fabrikada 10 yıl önce de patlama olmuştu

10 yıl önceki patlamada 6 kişi yaralanmıştı

BALIKESİR - Balıkesir'deki mühimmat fabrikasında meydana gelen patlamada 12 kişi hayatını kaybederken, benzer patlamanın 10 yıl önce de yaşandığı 6 kişinin yaralandığı akıllara geldi.

Balıkesir'in Karesi ilçesi Kavaklı kırsal mahallesindeki mühimmat fabrikasında sabah 08.25 sıralarında patlama meydana geldi. Kapsül üretimi yapılan binadaki patlama sonrası bin dönüm alana kurulu fabrikada 12 çalışan hayatını kaybederken, 5 kişi ise yaralandı. Bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Patlamanın etkisiyle fabrikanın kompozit parçaları bahçeye yayıldı.

Jandarma ekipleri de güvenlik çemberi oluştururken, benzer patlamanın 03 Haziran 2014 tarihinde yaşandığı akıllara geldi. O tarihte meydana gelen patlamada 6 kişi yaralanırken, 3 gram av barutunun patlaması sonucu yaşandığı ortaya çıktı. O tarihteki patlama anı güvenlik kameralarına yansıdığı anlarda ise çalışanların patlamaya anında müdahale ettiği görüldü.

Kaynak: İHA

Balıkesir, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Hukuk, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Balıkesir'de Mühimmat Fabrikasında Patlama - Son Dakika

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