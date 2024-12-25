Balıkesir'de Okul Servisi Kazası - Son Dakika
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Balıkesir'de Okul Servisi Kazası

Balıkesir\'de Okul Servisi Kazası

Balıkesir'de okul servisi ve tır çarpıştı, 8 öğrencinin durumu ağır. Soruşturma başlatıldı.

25.12.2024 10:19
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Balıkesir'de okul servisi ile tırın çarpıştığı kazada çok sayıda öğrencinin yaralandığı, yaralı öğrencilerden 8'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, kaza sabah saat 08.50 sularında merkez Pamukçu mevkiinde meydana geldi. İçerisinde 27'si öğrenci 29 yolcunun bulunduğu 10 S 0026 plakalı okul servisi ile 35 BOL 861 kupa, 35 AUL 472 dorse plakalı tırın çarpışması sonucu yaşanan çift taraflı trafik kazasında çok sayıda yaralının bulunduğu ilk belirlemelere göre yaralı 8 öğrencinin durumlarının ağır olduğu belirtildi. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralı öğrenciler çevredeki hastanelere kaldırılırken, yetkililer kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Balıkesir Valisi Ustaoğlu: "8 öğrencimizin durumu ağır"

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, kazanın ardından sosyal medyasından yaptığı ilk açıklamada yaralı 8 öğrencinin durumlarının ağır olduğunu bildirdi. Vali Ustaoğlu kazaya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Balıkesir merkez Pamukçu mevkiinde bugün sabah 08.53 sıralarında 27'si öğrenci, toplam 29 yolcunun bulunduğu okul servis aracının bir tırla çarpışması sonucu çift taraflı trafik kazası meydana gelmiştir. İlk belirlemelere göre 8 öğrencimizin durumu ağırdır. Tüm öğrencilerimiz hastanelere sevk edilmiş olup gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir." - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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