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Balıkesir'de orman yangını

BALIKESİR - Balıkesir'in Kepsut ilçesinde orman yangını çıktı. Arazide çıkan yangına ekipler havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Kepsut ilçesi Karahaliller Mahallesi'ndeki arazide yangın çıktı. Arazide çıkan yangın yakındaki ormana da sıçradı. İhbar üzerine bölgeye 3 uçak, 2 helikopter, 10 arazöz, 5 su ikmal aracı, 4 ilk müdahale aracı, 2 hizmet aracı, 2 dozere ilave olarak Emniyet Müdürlüğünden 1 Toma olmak üzere 29 Araç ve 60 personel ile yangına müdahale edildi. Yangının kontrol altına alınması amacıyla ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.