Balıkesir'de Orman Yangını: Ekipler Müdahale Ediyor

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Balıkesir'in Altıeylül ilçesine bağlı Paşaköy'de arazide çıkan yangın, ormanlık alana sıçradı. Orman ve itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı kırsal Paşaköy Mahallesi'nde arazide çıkan yangın, kısa sürede ormanlık alana sıçradı. Orman ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan çalışmalarına devam ediyor. - BALIKESİR