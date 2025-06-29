Balıkesir\'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Balıkesir'in Havran ilçesinin kırsal Halılar Mahallesi'nde dün çıkan orman yangını, ekiplerin yoğun çabasıyla kontrol altına alındı. Akşam saatlerinde havadan müdahaleye ara verilirken, gün doğumuyla birlikte hava araçları tekrar devreye girdi.

Edinilen bilgiye göre, yangına sabah saatlerinden itibaren 5 adet AT 805 Air Tractor tipi amfibik yangın söndürme uçağıyla müdahale edilirken, gece boyunca Orman Bölge Müdürlüğü, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Havran Belediyesi ekipleri karadan söndürme ve soğutma çalışmalarını sürdürdü. Bölgede etkili olan poyraz rüzgarı zaman zaman saatte 70 kilometre hıza ulaşarak yangının kontrol altına alınmasını zorlaştırdı.

Yangın bölgesindeki son durum dron kamerasıyla havadan görüntülenirken, ekiplerin yangını soğutma çalışmaları aralıksız devam ediyor. - BALIKESİR