Balıkesir\'de Orman Yangınına Mücadele

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale sürüyor.

Altıeylül ilçesine bağlı Kiraz kırsal mahallesi yakınlarında çıkan ve rüzgarın etkisi ile yayılan orman yangınına karadan ve havadan müdahale sürüyor. Helikopter ve söndürme uçaklarının görev yaptığı yangın alanında, itfaiye ekipleri ve orman ekipleri de alevleri kontrol etmek için çaba sarf ediyor. - BALIKESİR