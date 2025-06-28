Balıkesir\'de Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor

Balıkesir'in Havran ilçesi Halılar Mahallesi'nde çıkan orman yangınına ekiplerin karadan ve havadan müdahalesi sürüyor. Yangını kontrol altına almak için bölgeye çok sayıda araç ve personel sevk edildi. Havran'ın Sarnıç Kırsal Mahallesi yangının ilerleme yönünde olduğu için boşaltılıyor.

Yangına müdahale kapsamında 21 arazöz, 6 su ikmal aracı, 3 ilk müdahale aracı, 3 hizmet aracı, 3 dozer ve 3 treyler görev yapıyor. Havadan müdahalede ise 2 helikopter ve 4 uçak, ayrıca çevre bölgelerden gelen 2 takviye uçak etkin şekilde kullanılıyor.

Yangın söndürme çalışmalarına, çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarından gelen 25 araçlık destek de sağlandı. Toplamda 200 personel, yangını kontrol altına almak için bölgede yoğun bir şekilde çalışıyor.

Yetkililer, yangının yerleşim yerlerine sıçramaması için büyük gayret sarf edildiğini ve vatandaşların resmi uyarıları dikkate alması gerektiğini belirtti.

Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy Sarnıç Kırsal Mahallesi'nin yangın riski nedeniyle boşaltıldığını mahalle sakinlerinin Havran ve Edremit ilçe merkezindeki yurtlara sevk edildiğini ifade etti.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürerken, yangının en kısa sürede kontrol altına alınması hedefleniyor. - BALIKESİR