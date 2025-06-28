Balıkesir’de Orman Yangınlarıyla Mücadele

Balıkesir'de orman yangınlarının kontrol altına alındığı bölgelerde soğutma çalışmaları başlatılırken, Kepsut ve Havran ilçelerindeki yangınlara müdahalenin devam ettiği öğrenildi.

Balıkesir'de bugün çıkan Havran/Halılar, Bigadiç/ Çamköy, Kepsut/Eyüpbükü, Dursunbey/Naipler, Manyas/Bölceağaç, Burhaniye/Yunuslar, Karesi/Kabakdere yangınlarına Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye ekipleri ve söndürme uçağı ile helikopterleriyle müdahale edildi.

Yangınlardan Kepsut'un Eyüpbükü, Havran'ın Halılar kırsal mahallesi yakınlarında çıkan yangın haricinde diğerlerinde soğutmaya geçilirken, Eyüpbükü ve Halılar yangını ile karadan mücadele devam ediyor. - BALIKESİR