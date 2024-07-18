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Balıkesir'de ormanlık alana sıçrayan yangına müdahale sürüyor

İnkaya Mahallesi tedbiren tahliye edildi

BALIKESİR - Balıkesir'in Altıeylül ilçesine bağlı Paşaköy'de arazide çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangına müdahale sürüyor. Tedbiren İnkaya kırsal mahallesi tahliye edildi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı kırsal Paşaköy Mahallesi'nde arazide çıkan yangın, kısa sürede ormanlık alana sıçradı. Orman ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan çalışmalarına devam ederken, alevlerin Altıeylül'e bağlı kırsal İnkaya Mahallesi'ne yaklaşması üzerine Balıkesir Valiliğinin karari ile mahalle boşaltıldı.