Balıkesir'de Ot Yangını Tüplerle Söndürüldü - Son Dakika
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Balıkesir'de Ot Yangını Tüplerle Söndürüldü

08.06.2025 14:50
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Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde çıkan ot yangını, vatandaşların ve işyeri sahiplerinin yangın tüpleri ile müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Alevlerin rüzgarın etkisiyle yayılması paniğe neden oldu. Yangın sonrası soğutma çalışmaları yapıldı.

Balıkesir'de ot yangınını tüplerle söndürdüler

BALIKESİR - Burhaniye İlçesinde, Ören Mahallesinde meydana gelen ot yangını çevrede oturanlar ile işyeri sahiplerini korkuttu. Vatandaşlar, Otopark yanındaki atıl su deposunun çevresinde çıkan ot yangınına araçlardaki ve iş yerlerindeki yangın tüpleri ile müdahale etti.

Atıl su deposu yanında bir anda yükselen alevler rüzgarında etkisi ile çevreye yayıldı. Bir taraftan itfaiyeyi arayan vatandaşlar, bir taraftan da tüplerle yangını söndürmeye çalıştı. Yangın kısa sürede söndürülürken, olay yerine gelen itfaiye de soğutma çalışması yaptı. Elinde hortumla yangına müdahale eden Mesut Koçal, "Belediyeyi kaymakamlığa şikayet ettim, şuraya önlem alın diye, su deposu kaldırılsın diye. Burası, berduşların sarhoşların yeri oldu. Bir şey çıkacak başımıza diye korkuyorduk. Olan oldu. Allah'tan kalabalıkken oldu. Birde kimse yokken olsaydı, çok kötü olurdu. Yarım saat oldu. Halen itfaiye gelmedi" diye konuştu. Yangın yaklaşık bir dekarlık alanda etkili olurken, bazı meşe ağaçları da zarar gördü.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Burhaniye, Balıkesir, 3-sayfa, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Balıkesir'de Ot Yangını Tüplerle Söndürüldü - Son Dakika

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